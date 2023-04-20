Российская "дочка" PepsiCo увеличила годовую чистую прибыль в 4,3 раза

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Компания "ПепсиКо Холдингс" (российская "дочка" PepsiCo), остановившая в 2023 году производство и продажи глобальных брендов компании и перешедшая на местные торговые марки, в 2022 году увеличила чистую прибыль в 4,3 раза, до 37,8 млрд рублей с 8,7 млрд рублей в 2021 году, сообщается в отчетности компании.

Это самый высокий показатель за время работы компании в России.

Выручка в прошлом году выросла до 186,6 млрд рублей со 160,8 млрд рублей в 2021 году (рост на 16%). Экспортная выручка повысилась до 15,6 млрд рублей с 4,4 млрд рублей соответственно. Компания поставляла свою продукцию в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Грузию, Армению, Латвию, Литву, Монголию и ряд других стран.

PepsiCo стала одним из ведущих производителей молочной продукции и безалкогольных напитков в России после покупки компании "Вимм-Билль-Данн". Сделка закрылась в сентябре 2011 года. Российская компания была оценена в $5,8 млрд.

В марте прошлого года PepsiCo заявила, что из-за спецоперации на Украине решила приостановить продажу в России прохладительных напитков, инвестиции и рекламную деятельность. Вместе с тем продажа молочной продукции, а также продуктов питания для детей продолжится.

В сентябре, после того, как закончились концентраты, компания прекратила выпуск напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew. Ассортимент продукции в 2022 году расширился за счет выпуска собственной продукции под брендами "Русский дар", "Фрустайл", "Эвервесс", говорится в отчетности.

Еще одна "дочка" компании - ООО "Фрито Лей Мануфакторинг" (производство чипсов из картофеля и кукурузной муки, сухариков) резко сократила показатели работы в России. Согласно ее отчетности, выручка снизилась в 6 раз, до 5,9 млрд рублей с 35,5 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль рухнула в 10,5 раза, до 270,3 млн рублей с 2,8 млрд рублей соответственно.