Halliburton в I квартале увеличила чистую прибыль в 2,5 раза

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американская нефтесервисная Halliburton Co. увеличила чистую прибыль в 2,5 раза, выручку - почти на треть.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $651 млн, или 72 цента в расчете на акцию, по сравнению с $263 млн, или 29 центов на акцию, годом ранее.

Выручка Halliburton выросла до $5,677 млрд против $4,284 млрд годом ранее. В том числе доходы в сегменте оборудования для скважин и их обслуживания (Completion and Production) повысились почти на 45% и достигли $3,409 млрд, в сегменте оценки резервов и бурения скважин (Drilling and Evaluation) - на 17,5%, до $2,268 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 67 центов на акцию при выручке в $5,5 млрд.

Выручка Halliburton от операций в Северной Америке в минувшем квартале подскочила на 44% - до $2,8 млрд. Доход от международных операций вырос на 23% и составил $2,9 млрд, в том числе в Латинской Америке - на 40%, на Ближнем Востоке и в Азии - на 30%. Между тем выручка в Европе, Африке и СНГ уменьшилась на 2%, в основном из-за ухода компании из России, отмечается в сообщении.

За последние три месяца капитализация Halliburton упала на 13,5% (до $30,2 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 3%.