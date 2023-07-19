Нефтесервисная Halliburton во II кв. увеличила чистую прибыль более чем в пять раз

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная Halliburton Co. во втором квартале увеличила чистую прибыль более чем в пять раз, скорректированную - более чем в 1,5 раза, причем последний показатель, в отличие от выручки, превзошел ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $610 млн, или 68 центов в расчете на акцию, по сравнению со $117 млн, или 12 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль увеличилась более чем в 1,5 раза, до 77 центов на акцию.

Выручка выросла на 14%, до $5,798 млрд. В том числе доходы в сегменте оборудования для скважин и их обслуживания (Completion and Production) повысились на 19% и достигли $3,476 млрд, в сегменте оценки резервов и бурения скважин (Drilling and Evaluation) - на 3%, до $2,322 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне 75 центов на акцию при выручке в $5,85 млрд.

Выручка Halliburton от операций в Северной Америке в минувшем квартале снизилась на 2% - до $2,7 млрд. Доход от международных операций вырос на 7% и составил $3,1 млрд, в том числе в Латинской Америке - на 9%, на Ближнем Востоке и в Азии - на 6%, в Европе и Африке - на 5%.

Котировки акций Halliburton снижаются на 2,5% в ходе предварительных торгов в среду. За последний год рыночная стоимость компании увеличилась на 30,3% (до $33,7 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 15,7%.