Выручка "Балтики" в 2022 году впервые превысила 100 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания "Балтика", один из ведущих производителей пива в РФ, в 2022 году получила 9,952 млрд рублей чистой прибыли, что почти в 1,9 раза больше, чем в 2021 году, сообщается в отчетности компании.

Прибыль от продаж выросла до 10,6 млрд рублей с 4,1 млрд рублей годом ранее, выручка – до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей соответственно. Компания впервые превысила показатель по выручке в 100 млрд рублей.

"Балтика" принадлежит датскому пивоваренному концерну Carlsberg, который в марте прошлого года объявил о прекращении новых инвестиций и экспорт в РФ, а также производства пива под своим флагманским одноименным брендом. Концерн также отказался от рекламы на российском рынке. Затем компания объявила, что решила уйти из РФ.

Carlsberg теперь классифицирует российский бизнес как актив, предназначенный для продажи, и не учитывает его показатели в своих результатах.

В феврале этого года концерн заявил, что рассчитывает заключить соглашение о продаже российского бизнеса к середине 2023 года.

Как сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка, в 2022 году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году. Это второй результат после AB InBev Efes в РФ.