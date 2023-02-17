Глобальные пивоваренные компании сократили производство пива в РФ в 2022 г.

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глобальные пивоваренные компании - AB InBev Efes и "Балтика" (часть Carlsberg Group), являющиеся крупнейшими производителями пива в РФ, в 2022 году сократили выпуск продукции.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные, предоставленные участником рынка, у AB InBev Efes в РФ производство пива и пивных напитков по сравнению с предыдущим годом снизилось почти на 2%, до 223,29 млн декалитров (дал), у "Балтики" - на 4,7%, до 197,42 млн дал. Занимающая третье место на рынке российская структура Heineken выпустила 93,65 млн дал продукции, увеличив производство на 0,4%.

По данным Росалкогольрегулирования, общее производство пива и пивных напитков в России в 2022 году увеличилось на 0,33%, до 802,54 млн дал.

Транснациональные пивоваренные компании оптимизируют бизнес в России после начала военных действий на Украине. Бельгийская AB InBev планирует продать неконтрольную долю в AB InBev Efes турецкой Anadolu Efes, и частью сделки может стать приостановка лицензии на некоторые бренды в РФ, среди которых Bud и Leffe. Heineken и Carlsberg объявили о прекращении разлива в стране флагманских марок и планируют продать местный бизнес.

В AB InBev Efes отказались от комментариев до публикации отчетности. В "Балтике" и Heineken комментарии не предоставили.

Член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин связывает результаты транснациональных компаний с сокращением их портфелей глобальных брендов.

Входящая в пятерку игроков Московская пивоваренная компания (МПК) в 2022 году, по имеющимся у "Ъ" данным, сократила производство на 9%, до 36,93 млн дал. Собеседники "Ъ" на рынке объясняют это прекращением выпуска части глобальных марок по лицензии. В МПК также не ответили на запрос. В 2022 году МПК сообщала о прекращении разлива пива украинской "Оболонь".

Самым быстрорастущим производителем пива среди десяти крупнейших игроков в 2022 году стал МПБК "Очаково" (марки "Очаково", "Ячменный колос", "Халзан" и др.).

По данным "Ъ", компания увеличила производство напитка на 59,2%, до 17,2 млн дал, что соответствует шестому месту. В МПБК "Очаково" отметили, что в 2022 году стали активнее работать с торговыми сетями, расширили географическое присутствие, а спрос потребителей на локальные продукты увеличился. Рост торговых точек, заинтересованных в новой линейке газированных напитков, также помог расширить присутствие пивной продукции.

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский говорит, что дистрибуторские мощности глобальных игроков позволят тем со временем заместить ушедшие марки и вряд ли стоит ждать снижения долей транснациональных производителей как минимум в ближайшее время. По данным NielsenIQ, три крупнейших игрока в 2022 году заняли 68,5% пивного рынка по стоимости против 68,6% годом ранее.