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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В NielsenIQ отметили рост доли локального пива на рынке России до 68,4%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Доля локального пива на российском рынке в январе-апреле 2023 года составила 68,4% против 66% за аналогичный период прошлого года, говорится в презентации представителя NielsenIQ Павла Фунтикова на сессии в рамках Недели российского ритейла в Москве.

"Локальное пиво продолжает наращивать свою долю, за последние четыре месяца она приросла на 2 п.п. и приближается к отметке 70% продаж во всей категории", - сказал он.

При этом доля лицензионного пива сократилась до 27,1% с 28,3% соответственно, продажи импортного пива упали.

Доля импортного пива за четыре месяца 2023 года составила 3,7% против 5,1% годом ранее, говорится в презентации.

По данным NielsenIQ, количество SKU (stock keeping unit - "единица складского учета", артикул) локального пива за четыре месяца 2023 года достигло 60 против 56 годом ранее. При этом число лицензионных не изменилось - 34, импортных - сократилось до 10 с 14 год назад.

Фунтиков заявил, что пиво является "самой большой категорией на рынке алкоголя с точки зрения натуральных продаж и занимает долю в более 81%".

"Однако динамика продаж первых четырех месяцев года говорит о том, что пиво показывает самую серьезную, самую отрицательную динамику продаж на уровне 2,7%", - сказал он.

Кроме того, цена на него растет - за четыре месяца этого года рост составил почти 10% и, согласно презентации, достигла 118,8 рубля за литр.

"До 2022 года на протяжении нескольких лет категория пива являлась самой стабильной с точки зрения роста цен. Иными словами, цена литра пива практически не менялась и находилась у отметки около 100 рублей. Однако с 2022 года видим планомерный рост цены, он идет за счет импортного сегмента", - сказал он.

По данным NielsenIQ, цены на локальные бренды на 30-70% ниже, чем на импортные, лицензионные и напитки из СНГ.

NielsenIQ Павел Фунтиков
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