"Мосбиржа" прогнозирует проведение до 40 IPO в ближайшие годы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" ожидает, что порядка 10 компаний проведут IPO в 2023 году, в ближайшие несколько лет - до 40, сообщил на ПМЭФ председатель правления торговой площадки Юрий Денисов.

"У нас рынок как таковой по количеству эмитентов увеличивается. Эмитенты больше интересуются выпусками бумаг. Мы видим для себя в этом году до десяти выпусков. В ближайшие годы - до 40", - сказал он.

По его словам, в основном это компании из сектора IT и медицины.