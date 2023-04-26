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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

На "Мосбирже" акции "Юнипро" и ТГК-1 подорожали в пределах 15,1% на новостях

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В начале торгов среды на "Московской бирже" акции "Юнипро" подорожали на 15,1%, до 2,25 рубля за штуку, а бумаги "ТГК-1" подорожали на 11,3%, до 0,01025 рубля за штуку, на новостях о передаче Росимуществу во временное управление активов Uniper SE и Fortum.

Росимущество получило во временное управление принадлежащие иностранным акционерам доли в ПАО "Юнипро" и ПАО "Фортум", говорится в президентском указе, опубликованном 25 апреля вечером.

В частности, в перечень имущества, попадающего под временное управление, вошли 83,73% акций ПАО "Юнипро" (принадлежат немецкой Uniper SE), а также акции ПАО "Фортум" - 69,88% акций, находящиеся в собственности Fortum Russia B.V., и 28,35% акций, владельцем которых является Fortum Holding B.V.

Это решение было принято "в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленные на незаконные лишение РФ, российских юридических и физических лиц права собственности и (или) ограничение их права собственности, в целях защиты национальных интересов РФ", говорится в указе.

Временное управление вводится в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с перечисленными выше странами, ценных бумаг, долей в уставных капиталах, имущественных прав, написано в документе.

"Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", - заявило Росимущество. В ведомстве предупредили, что при необходимости перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен.

Утром 26 апреля в Fortum сообщили, что пока не получили официальное подтверждение от российских властей о введении внешнего управления активами компании в России.

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компания еще в мае прошлого года объявила о планах покинуть российский рынок. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля. Но с тех пор никаких заявлений о сделках не было.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России.

Германский Uniper в отчете за 2022 год отмечал, что потерял возможность принимать решения и руководить "Юнипро". Продажа "Юнипро" также остается под вопросом, так как компания до сих пор не получила необходимое для этого разрешение президента России.

Fortum Uniper Росимущество Фортум Юнипро ТГК-1
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