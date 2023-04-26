Росимущество разъяснило передачу ему под управление активов Fortum и Uniper

Ведомство допускает расширение списка предприятий, находящихся под внешним управлением

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Указ президента о временном управлении в отношении российских активов Fortum и Uniper не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, заявили в Росимуществе. Ведомство назначено временным управляющим этих активов.

"Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", - говорится в сообщении.

Введение внешнего управления способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны, отметили в Росимуществе.

При необходимости перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен, предупредило ведомство.

Во вторник вечером президент своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, попали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум".

Временный управляющий осуществляет полномочия собственника движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале российского юридического лица, имущественных прав, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом, говорится в указе.

Uniper и Fortum еще весной 2022 года объявили о намерении покинуть российский рынок. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", Fortum собирал заявки на покупку своих активов и планировал принять решение до начала июля. Но в ноябре прошлого года ПАО "Юнипро", ПАО "Фортум" и его активы в ветроэнергетике попали в список предприятий ТЭК, сделки с долями которых требуют особого распоряжения.

Таким образом, пока единственным успешным случаем выхода иностранного владельца из генерирующих активов в России после февраля 2022 года является сделка по продаже итальянским Enel 53,43% ПАО "Энел Россия" за 137 млн евро ПАО "ЛУКОЙЛ" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" в июне 2022 года.

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. В апреле CEO Fortum Маркус Раурамо говорил, что компания продолжает процесс выхода из России, наблюдает интерес к своим активам не только в России, но и в других странах.

Также до осени 2022 года Fortum был основным акционером Uniper, но в сентябре договорился с правительством Германии о национализации немецкой энергокомпании из-за ее тяжелого финансового состояния.

Германский Uniper в отчете за 2022 год отмечал, что потерял возможность принимать решения и руководить "Юнипро". Продажа "Юнипро" также остается под вопросом, так как компания до сих пор не получила необходимое для этого разрешение президента, сообщали в Uniper.