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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Fortum пока не получил подтверждения о введении внешнего управления его активами в РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Fortum на данный момент не получил официальное подтверждение от российских властей о введении внешнего управления активами компании в РФ, в настоящее время изучает ситуацию, сообщил финский энергоконцерн.

Текущее понимание Fortum заключается в том, что опубликованный во вторник указ не влияет на право собственности на активы и компании в России. Но остается неясным, как это повлияет на российские операции Fortum и продолжающийся процесс продажи активов в РФ, говорится в сообщении.

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