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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

"Абрау-Дюрсо" выйдет на рынок энергетических напитков

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ГК "Абрау-Дюрсо" добавляет в портфель безалкогольной продукции еще одну позицию: компания, которая в начале марта объявила о начале производство тоников, теперь приступает к выпуску энергетических напитков.

Как сообщается в ее пресс-релизе, напиток называется Varyag by Abrau и создан в партнерстве с сетью клубов единоборств Varyag.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, до конца года планируется продать 1 млн банок напитка. Он выпускается в алюминиевых банках объемом 0,45 литра.

"Абрау-Дюрсо" реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. В 2022 году выручка увеличилась на 22,4%, до 12,076 млрд рублей, чистая прибыль – на 25,6%, до 1,695 млрд рублей. Компания реализовала 54,171 млн бутылок, что на 18,1% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства - 52,857 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (на 18,5% больше, чем в 2021 году).

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.

Абрау-Дюрсо
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