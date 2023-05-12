ГК "Абрау-Дюрсо" запустила собственный виноградный питомник

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Группа компаний "Абрау-Дюрсо", производитель игристых вин, запустила собственный виноградный питомник, сообщил журналистам в кулуарах Форума винного туриста акционер группы Борис Титов.

"Могу сказать, что да, он готов. Он работает сейчас в режиме технической апробации. Все работы по техническому оснащению, строительству завершены. И даже есть конкретные саженцы, которые мы уже опробовали", - сообщил он.

Виноградный питомник группа обустраивала в районе винодельни "Юбилейная" (также принадлежит "Абрау-Дюрсо"). Его мощности будут рассчитаны на 2,5 млн прививок в год, сообщал в апреле этого года президент ГК Павел Титов.

"По сути, это 2,5 млн саженцев. Основные сорта - шардоне, каберне-совиньон, рислинг", - говорил тогда Павел Титов, отмечая, что, скорее всего, саженцы будут направляться на собственные нужды компании.

"Абрау-Дюрсо" предлагает коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. В 2022 году она реализовала 54,171 млн бутылок, что на 18,1% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства - 52,857 млн бутылок (на 18,5% больше, чем в 2021 году). Выручка, по данным отчетности, составила 12,076 млрд рублей, что на 22,35% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 23,55%, до 3,625 млрд рублей, чистая прибыль - на 25,6%, до 1,695 млрд рублей, рентабельность EBITDA сохранилась на уровне предыдущего года - 30%.

Всего под виноградниками у компании занято 3702 га при общей площади виноградопригодных земель 6323 га. В этом году планируется заложить еще 444 га.

Компания принадлежит семье бизнесмена Бориса Титова.