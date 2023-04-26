IT-компании сократили более 183 тыс. сотрудников в мире с начала 2023 года

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Более 183 тыс. работников технологической сферы в мире лишились рабочих мест с начала текущего года, согласно данным, собранным порталом Layoffs.fyi.

При этом показатель увеличился более чем в семь раз с середины января.

Данные говорят о том, что количество сокращений в техсекторе по итогам 2023 года значительно превысит показатель за прошлый год. Так, с начала года 613 техкомпаний сократили 183,72 тыс. человек. По итогам прошлого года 1 024 компании уволили 154,34 тыс. сотрудников, сообщает Layoffs.fyi.

В том числе на прошлой неделе Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) заявила об очередном раунде увольнений.

В число техкомпаний, объявивших об увольнениях в этом году, входят американские Amazon.com Inc., Electronic Arts, Roku Inc., Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc., Zoom Video Communications, eBay, Dell Technologies, PayPal Holdings, International Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а также германская SAP и шведская Spotify Technology.