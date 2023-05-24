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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Meta начала третий раунд увольнений

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) начала третий раунд увольнений в этом году, сообщает CNBC.

Он затронет сотрудников, взаимодействующих с клиентами, а также занимающихся маркетингом и разработкой, судя по постам в профессиональной соцсети LinkedIn.

Официальные представители Meta отказались от комментариев, но сослались на сделанное ранее заявление главного исполнительного директора компании Марка Цукерберга о том, что сокращения в бизнес-группах начнутся в конце мая. В апреле компания провела увольнения среди технических специалистов.

Сокращение персонала являются частью так называемого года эффективности, который Цукерберг назвал необходимым для того, чтобы компания стала более гибкой в сложных экономических условиях. В целом планируется уменьшить штат на 21 тысячу рабочих мест.

С начала 2023 года капитализация Meta увеличилась более чем вдвое (до $549 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 18,8%.

Meta Марк Цукерберг США
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