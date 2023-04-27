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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

ВТБ в I квартале заработал 146,7 млрд рублей по МСФО

Это квартальный рекорд по прибыли после рекордных убытков за 2022 год

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ раскрыл результаты за первый квартал по российским и международным стандартам финансовой отчетности: в январе-марте консолидированная прибыль составила 146,7 млрд рублей, став рекордным квартальным результатом группы.

Из этой суммы 144 млрд рублей – прибыль от продолжающейся деятельности и 2,5 млрд рублей – прибыль от прекращающейся деятельности, в состав которой были включены результаты группы "Росгосстрах", классифицированной в отчетности как актив для последующей продажи, сообщил журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за январь-март 2023 года составила 99,9 млрд рублей.

Банк, руководствуясь разъяснениями ЦБ РФ, публикует отчетность без сравнительных данных за первый квартал 2022 года (именно с этого периода российские кредитные организации приостановили публикацию финансовой отчетности во избежание усиления санкционных рисков).

ВТБ в первом квартале показал рентабельность капитала на уровне 35,3%.

"Результаты первого квартала являются абсолютно ожидаемыми (...) и подтверждают наши таргеты, которые мы давали по итогам презентации результатов прошлого года. Они вписываются в диапазон (прогноза по прибыли на 2023 год - ИФ) в 327-400 млрд рублей", - сказал Пьянов.

Он указал, что в составе прибыли за первый квартал есть ряд неповторяющихся разовых доходов. "Поэтому я исхожу из того, что прибыль второго квартала будет меньше, чем прибыль первого", - сказал зампред правления ВТБ.

Чистые процентные доходы ВТБ в первом квартале по МСФО составили 173 млрд рублей, чистая процентная маржа – 3,1%. Чистые комиссионные доходы достигли 42 млрд рублей.

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Прочий чистый операционный доход ВТБ составил 88 млрд рублей и сложился из следующих статей: 35,5 млрд рублей - разовый доход от выгодного приобретения банка РНКБ и 61,5 млрд рублей – обратная переоценка структурной открытой валютной позиции из-за ослабления рубля.

Расходы группы на резервы в первом квартале составили 50 млрд рублей, из них на кредиты юрлицам пришлось 20 млрд рублей, физлицам – 30 млрд рублей. Стоимость риска в отчетном периоде составила 1,2%.

Административно-управленческие расходы составили около 79 млрд рублей, отношение расходов к доходам – 26%.

Корпоративный кредитный портфель группы за первый квартал вырос на 3% (без учета РНКБ - 2%), до 12,1 трлн рублей. Розничный портфель увеличился на 4% (без учета РНКБ - на 3%), составив 5,8 трлн рублей. Средства юрлиц на балансе ВТБ выросли на 10% и составили 12,2 трлн рублей, средства физлиц увеличились на 4%, до 7,7 трлн рублей.

Норматив достаточности базового капитала Н 1.1 на конец марта составил 6,5% при регуляторном минимуме на этот год в 4% и триггере для списания субординированных обязательств в 5,125%.

"Отчетность за первый квартал полностью отражает завершенную и зарегистрированную первую допэмиссию по конвертации 100 млрд рублей суборда из средств Фонда национального благосостояния в капитал и внесению РНКБ в виде вклада в капитал. (...) Вторая допэмиссия сейчас идет, она будет завершена во втором квартале. Мы в июне рассчитываем зарегистрировать ее результаты", - заявил Пьянов, добавив, что цену акций в рамках второго размещения наблюдательный совет определит в мае.

ВТБ в 2022 году из-за санкций получил рекордные убытки – 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО.

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