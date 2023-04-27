Рекордный убыток ВТБ за 2022 г. исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рекордный убыток ВТБ за прошлый год исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет.

Текущая версия законопроекта предусматривает, что положения о сборе вступят в силу с 1 января 2024 года, базовая ставка будет 10% от превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Но при этом предусмотрен налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 г. средств, умноженной на два. Таким образом, заплатить сбор в 2023 году бизнес сможет по ставке 5%.

"Исходя из концепции этого документа, каким мы видим его сегодня, а это сравнение налогооблагаемой прибыли 2022 и 2021 года с 2018 и 2019 годом, наш убыток 2022 года, который, в том числе отражается в налоговом учете, полностью устраняет какую-либо вероятность уплаты банком ВТБ этого фискального сбора. В силу того, что сумма 2021 и 2022 года у нас хуже из-за 2022 года, чем наш 2018 и 2019 год", - заявил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ в 2022 году из-за санкций получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО.

"У нас нет обязанности по уплате этого фискального сбора в силу худшего значения средней налогооблагаемой прибыли 2021 и 2022 года по сравнению с 2018 и 2019 годом", - добавил зампред правления ВТБ.

Аналитики компании "Тинькофф инвестиции" подсчитали, что топ-10 публичных налогоплательщиков в сумме отдадут бюджету порядка 113 млрд рублей. Аналитики включили в этот список и ВТБ, который, по их оценкам, мог бы выплатить по windfall tax 6,8 млрд рублей.