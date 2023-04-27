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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

TotalEnergies ждет роста цен на СПГ во второй половине года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Цены на сжиженный природный газ (СПГ) останутся стабильными во втором квартале 2023 года, но начнут расти во второй половине года - с приближением сезона восполнения запасов в Европе, а также на фоне восстановления спроса в Китае, считают в TotalEnergies.

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Компания прогнозирует, что с учетом динамики цен на нефть и природный газ стоимость СПГ во втором квартале будет составлять в среднем $10-12/Mbtu, но в следующий зимний сезон она вырастет до $18/Mbtu.

Также TotalEnergies отмечает снижение в настоящее время крэк-спредов в нефтепереработке в Европе, в частности, по дизтопливу, поскольку рост мировой экономики оказался ниже ожиданий, а рынок подпитывается экспортом запасов из Китая и топливом из России, которая смогла реорганизовать свои поставки после европейского эмбарго.

Тем не менее, в TotalEnergies ожидают, что спрос на нефтепродукты в ближайшее время может быть поддержан, в частности, на бензин - с началом автомобильного сезона в США, а также на авиакеросин - с восстановлением авиаперевозок.

TotalEnergies СПГ
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