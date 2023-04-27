МТС приобрела контроль в разработчике решений умного автотранспорта "СКАУТ-КР"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" довело до 51% долю в ООО "Проектная среда" - группе компаний "СКАУТ-Корпоративные решения", специализирующейся на разработке телематических решений для управления коммерческими автопарками (fleet-менеджмент). Об этом говорится в пресс-релизе МТС.

По завершении сделки "СКАУТ-КР" продолжит работать как самостоятельная компания в периметре группы МТС, руководить ей продолжит нынешняя команда основателей и менеджмента.

Финансовые параметры сделки, а также перспективы по наращиванию доли до 100% в МТС не комментируют.

МТС вошла в капитал "СКАУТ-КР" в середине апреля, получив сначала 15% в компании.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Проектная среда" зарегистрировано в 2016 году. Выручка компании в 2021 году составила 97,3 млн рублей, чистая прибыль - 28,1 млн рублей. ООО владеет тремя юрлицами: ООО "СТМ", ООО "СМА-РТ" и ООО "СКАУТ Северо-Запад". Совокупная выручка всех четырех компаний по итогам 2021 года - 549 млн рублей, чистая прибыль - 63 млн рублей.

На сайте "СКАУТ-КР" говорится, что она является разработчиком и интегратором IT-решений по снижению рисков для жизни и здоровья сотрудников, повышению экономической эффективности корпоративных автопарков. Поддержка реализуется на базе собственной IT-платформы SKAI, разработанной с применением технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта. К сервисам "СКАУТ-КР" подключено более 30 тысяч транспортных средств, услугами компании пользуются 70 крупных холдингов.

Сделка позволит интегрировать платформу SKAI "в продуктовые решения МТС по мониторингу транспорта, маршрутизации и планирования, контроля безопасности движения и потребления топлива, чтобы предоставить" клиентам новые сервисы, отметил через пресс-службу вице-президент МТС по развитию корпоративного и нового бизнеса Олег Алдошин.

По его оценкам, после ухода ряда западных игроков, рынок fleet-менеджмента в России оказался сильно фрагментирован, но в ближайшие 5 лет способен вырасти вдвое - до 26 млрд рублей.

МТС развивает направление умных мультимедийных систем для автомобилей "МТС Авто" с лета 2020 года. Ранее компания проинвестировала разработчиков и поставщиков мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для авто "Стопол Авто" и "Коагент Рус", провайдера навигационных и картографических решений "Навител", а также "Ди Вай Технолоджис", которая занимается строительством завода для промпроизводства автоэлектроники.