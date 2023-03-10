МТС получила 49% разработчика умных турникетов и билетных систем "Инфоматика"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Дочка" ПАО "МТС" - ООО "Центр искуственного интеллекта МТС" (МТС ИИ) - стала владельцем 49% компании "Инфомат", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Сделка состоялась 7 марта, доля приобретена у Давида Тартаковского, который остается владельцем 51% ООО.

"Инфомат" зарегистрирована в 2010 году в Казани. В 2021 году выручка ООО составила 307,5 млн рублей, чистая прибыль - 8,4 млн рублей.

Компания оказывает услуги под брендом "Инфоматика"; она работает на IT-рынке с 1996 года и специализируется на разработке программно-аппаратных комплексов и интерактивных систем. В перечне продуктов "Инфоматика": билетно-пропускные системы для спортивных объектов, музеев, театров, парков развлечений; ПАК для информационных и платежных терминалов; система контроля оплаты проезда в общественном транспорте; оборудование контроля и управления доступом (турникеты, автоматические калитки, системы ограждений) и др.

В пресс-релизе МТС, поступившем в "Интерфакс", говорится, что "Инфоматика" также имеет собственное конструкторское бюро и производственный комплекс для проектного и серийного производства продукции собственной разработки.

В сообщении МТС говорится, что интеграция разработок "Инфоматики" в сфере контроля доступа с технологиями по распознаванию лиц и систем оплаты по лицу VisionLabs (дочерняя структура "МТС ИИ") позволит реализовать комплексные проекты для транспортной отрасли, спортивных и культурных сооружений, образовательных организаций. Совместная работа компаний планируется и на рынках Ближнего Востока и Латинской Америки.

Финансовые параметры сделки в МТС не раскрывают.

При этом отмечается, что "логика развития "Инфоматики" предусматривала привлечение стратегического партнера, и сделка с "МТС ИИ" стала логичным шагом, поскольку ее дочерняя VisionLabs на протяжении нескольких лет является технологическим партнером компании.