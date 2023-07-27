Honeywell увеличила чистую прибыль во II квартале на 19%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале американская корпорация Honeywell International увеличила чистую прибыль на 19%, выручку - на 2%.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,5 млрд против $1,26 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,22 с $1,84.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,23 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,21 на акцию.

Квартальная выручка Honeywell увеличилась до $9,15 млрд с $8,95 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $9,18 млрд.

Компания повысила нижнюю границу прогноза скорректированной прибыли на 2023 год, теперь он составляет $9,05-9,25 на акцию по сравнению с ожидавшимися ранее $9-9,25 на акцию. Прогноз годовой выручки улучшен до $36,7-37,3 млрд с $36,5-37,3 млрд.

Honeywell International - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.