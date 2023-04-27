Крупнейший золотодобытчик мира Newmont в I квартале сократил производство золота на 5%
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont в I квартале 2023 года произвел 1,27 млн унций золота, что на 5% меньше, чем годом ранее.
Производство других металлов сократилось на 18% и составило 288 тысяч унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Выручка Newmont упала на 11%, до $2,7 млрд, на фоне снижения объемов продаж всех металлов за исключением меди и цены реализации.
Скорректированная EBITDA компании уменьшилась на 29%, до $1 млрд.
Совет директоров Newmont рекомендовал дивиденды за первый квартал в размере $0,4 на акцию, закрытие реестра на получение - 1 июня.
Компания подтвердила годовой прогноз по производству в 2023 году 5,7-6,3 млн унций золота , AISC (совокупные денежные затраты) - $1 150-$1 250 за унцию.
Операционные и финансовые показатели Newmont:
|Показатель
|I квартал 2023
|I квартал 2022
|Динамика
|Производство золота, млн унций
|1,27
|1,34
|-5%
|AISC, $ на унцию
|1 376
|1 156
|19%
|Средняя цена реализации золота, $ на унцию
|1 906
|1 892
|0,7%
|Чистая прибыль, $ млн
|339
|432
|-22%
|Скорректированная чистая прибыль, $ млн
|320
|546
|-41%
|Скорректированная EBITDA, $ млн
|990
|1 390
|-29%
|Capex, $ млн
|526
|437
|20%
|FCF, $ млн
|(45)
|252
|-
Newmont после объединения с Goldcorp стал крупнейшей в мире компанией по производству золота. Активы компании расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.