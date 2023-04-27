Крупнейший золотодобытчик мира Newmont в I квартале сократил производство золота на 5%

Выручка Newmont упала на 11%, до $2,7 млрд, на фоне снижения объемов продаж всех металлов за исключением меди и цены реализации.

Скорректированная EBITDA компании уменьшилась на 29%, до $1 млрд.

Совет директоров Newmont рекомендовал дивиденды за первый квартал в размере $0,4 на акцию, закрытие реестра на получение - 1 июня.

Компания подтвердила годовой прогноз по производству в 2023 году 5,7-6,3 млн унций золота , AISC (совокупные денежные затраты) - $1 150-$1 250 за унцию.

Операционные и финансовые показатели Newmont:

Показатель I квартал 2023 I квартал 2022 Динамика Производство золота, млн унций 1,27 1,34 -5% AISC, $ на унцию 1 376 1 156 19% Средняя цена реализации золота, $ на унцию 1 906 1 892 0,7% Чистая прибыль, $ млн 339 432 -22% Скорректированная чистая прибыль, $ млн 320 546 -41% Скорректированная EBITDA, $ млн 990 1 390 -29% Capex, $ млн 526 437 20% FCF, $ млн (45) 252 -

Newmont после объединения с Goldcorp стал крупнейшей в мире компанией по производству золота. Активы компании расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.