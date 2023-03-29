Newmont на продаже доли в роялти-компании заработал $179 млн

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Newmont продал на открытом рынке пакет в компании Triple Flag, специализирующейся на роялти и стриминговых сделках. Как сообщил Newmont, поступления от сделки составили $179 млн после вычета налогов.

В 2018 году Newmont продал свой портфель роялти фирме Maverix и помимо денежных средств получил ее акции и варранты. В январе текущего года Triple Flag выкупила Maverix, и Newmont получил бумаги объединенной компании. Накануне сделки Newmont владел примерно 7,5% акций Triple Flag.

Монетизация доли в Triple Flag упрощает и оптимизирует портфель активов Newmont, поясняет компания. После объединения с Goldcorp в 2019 году Newmont в общей сложности получил свыше $2 млрд от реализации неключевых активов.

Newmont после объединения с Goldcorp стал крупнейшей в мире компанией по производству золота. Активы компании расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.