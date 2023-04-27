"СПб биржа" до конца года вернется к утренним торгам бумагами с листингом в США

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "СПб биржа" планирует до конца 2023 года увеличить время торгов ценными бумагами с листингом в США, сообщил журналистам гендиректор торговой площадки Роман Горюнов в кулуарах конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

"До конца года, наверное, увеличим. Как было раньше (время - ИФ), так и сделаем", - сказал Горюнов, отвечая на вопрос, планирует ли биржа увеличить время торгов бумагами с листингом в США.

Время торгов на бирже было сокращено весной 2022 года в период высокой волатильности на российском рынке, когда был нарушен баланс спроса и предложения - количество продавцов превышало количество покупателей, из-за чего локальное ценообразование не могло быть эффективным и могло привести к потерям участников рынка. Когда через полгода баланс спроса-предложения, по оценке биржи, стал выравниваться, она начала возвращаться к стандартному времени торгов.

До марта 2022 года торги начинались с 7:00 по Москве, в утреннюю сессию, которая продолжалась до 10:00 по Москве, торговалось более 100 бумаг, после чего начинали торговаться все бумаги с листингом в США. Сейчас инвесторы могут совершать сделки с 10:00 утра с 893 такими бумагами.