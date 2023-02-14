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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

"СПБ биржа" с 16 февраля допустит к торгам еще 200 иностранных бумаг

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 16 февраля увеличит количество ценных бумаг международных компаний с листингом в США, доступных для заключения биржевых сделок с 10:00 по Москве, с 695 до 895. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

Биржевые торги акциями и депозитарными расписками всех компаний с листингом в США (суммарно более 1760, без учета ETF) начинаются в 15:30 по московскому времени.

Период стандартной дополнительной (международной) ликвидности доступен с 15:30 до 01:45 по Москве следующего календарного дня.

Время проведения торгов 146 ценными бумагами ETF и 115 акциями компаний с листингом в Гонконге остается без изменений - с 8:00 по Москве.

СПБ биржа
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