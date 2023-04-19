United Airlines резко сократила чистый убыток в I кв. из-за роста спроса на авиаперевозки

Выручка авиакомпании за этот период выросла в 1,5 раза

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - United Airlines Holdings Inc. (UAL) сократила чистый убыток в первом квартале 2023 года в семь раз и увеличила выручку в 1,5 раза благодаря росту спроса на авиаперевозки по всему миру.

Как говорится в пресс-релизе авиакомпании, ее чистый убыток в январе-марте составил $194 млн, или $0,59 в расчете на акцию, по сравнению с $1,38 млрд, или $4,24 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,63 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток UAL на уровне $0,73 на акцию.

Квартальная выручка авиакомпании увеличилась до $11,43 млрд с $7,6 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $11,425 млрд.

В минувшем квартале UAL зафиксировала рекордно высокий показатель денежного потока от операционной деятельности - $3,14 млрд.

"Мы внимательно следим за макроэкономическими рисками, однако спрос остается высоким, особенно на международном рынке, где мы растем вдвое быстрее, чем внутри страны", - заявил главный исполнительный директор авиакомпании Скотт Кирби.

UAL подтвердила прогноз на 2023 год, согласно которому, ее скорректированная прибыль составит $10-12 на акцию. На второй квартал компания прогнозирует этот показатель на уровне $3,5-4 на акцию.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидают, что прибыль без учета разовых факторов в 2023 году составит $8,56 на акцию, во втором квартале - $3,61 на акцию.

Выручка UAL в текущем квартале, как ожидается, увеличится на 14-16% (консенсус-прогноз экспертов - рост на 15,4%).

Акции авиакомпании прибавляют в цене 1,3% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 14%.