United Airlines увеличивает число международных рейсов на фоне высокого спроса

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания United Airlines Holdings Inc. расширяет международную полетную программу на лето текущего года, отмечая "резкое повышение спроса на путешествия за пределы США".

Число зарубежных маршрутов авиаперевозчика увеличится на 25% по сравнению с прошлым годом - до 114, сообщает Market Watch.

United Airlines отмечает, что объем бронирования авиабилетов на международные направления в марте был на 15% выше, чем годом ранее.

"С учетом беспрецедентного спроса на путешествия за рубеж мы увеличиваем число рейсов в наиболее популярные города, а также добавляем новые и уникальные направления", - сказал старший вице-президент по международной сети и альянсам United Airlines Патрик Куэйл.

Акции авиакомпании прибавляют в цене 0,6% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 12%.