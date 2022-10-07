Российский ИТ-бизнес невысоко оценил угрозу от новых европейских санкций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ИТ-бизнес в РФ невысоко оценивает угрозу от новых европейских санкций в отношении страны, заявили представители отечественных компаний.

"Последний пакет санкций мало что изменит для ИТ-рынка и консалтинговых услуг в частности, так как большинство зарубежных игроков уже заморозили или полностью прекратили свою деятельность в России, - сказал "Интерфаксу" директор управления реализации сервисов Softline Алексей Пилипчук. - Поэтому дополнительных рисков для бизнеса практически не предвидится".

Ранее в четверг ЕС принял очередной, восьмой по счету, пакет антироссийских санкций. В него вошел, в частности, запрет на оказание архитектурных и инженерных услуг, консультационных услуг в области информационных технологий и юридических консультаций для России. Под консультационными услугами в области информационных технологий подразумеваются консалтинговые услуги, связанные с настройкой компьютерных сетей, установкой аппаратного и программного обеспечения или оказания помощи в установке, а также консультации по разработке и внедрению ПО.

Стоит отметить, что в РФ такие услуги в подавляющем большинстве случаев и ранее, и в настоящее время оказывают российским заказчикам российские же компании - системные интеграторы. Причем, зачастую без (или с минимальным) участием/поддержкой со стороны иностранных вендоров. Более того, у ряда таких иностранных компаний в России были свои сервисные подразделения, сотрудники которых в большинстве своем после ухода вендоров из РФ остались в стране и успешно трудоустроились в местные ИТ-компании.

"Безусловно, российские компании имеют значительную долю на внутреннем рынке ИТ-консалтинга – так как процессы выбора, интеграции и обслуживания ПО нуждаются в локальном сопровождении, их довольно сложно оказывать удаленно, - отметил "Интерфаксу" директор центра разработки Artezio (входит в группу компаний "Ланит") Дмитрий Паршин. - Но это не исключает полностью использование услуг западных компаний, которые имели или имеют представительства в России. Но влияние внешних интеграторов на рынок и общее качество обслуживания не очень велико. Поэтому уход с рынка зарубежных игроков и отказ от оказания услуг удаленно не окажет серьезного влияния на показатели".

При этом Паршин подчеркнул, что сейчас доля зарубежного ПО, которое внедряют и обслуживают интеграторы, стремительно сокращается.

"Даже крупные игроки постепенно переходят на отечественные продукты, - сказал он. - Это оказывает на рынок стимулирующий эффект, который в принципе снижает необходимость в услугах зарубежных ИТ-интеграторов".

В ассоциации "Руссофт" также считают, что новый пакет санкций не окажет значимого влияния на российскую ИТ-отрасль.

"Многие крупные зарубежные консалтинговые агентства имели свои офисы в России, российские сотрудники которых и оказывали весь спектр услуг, - отметил президент "Руссофт" Валентин Макаров. - После начала СВО эти компании уже покинули российскую юрисдикцию, поэтому новых значительных потерь доступа к европейскому консалтингу не ожидается".

По его словам, такие иностранные компании предлагали своим российским сотрудникам программы релокации, но те в очень большом количестве остались в России.

"Они либо создали новые юридические лица с другими названиями и продолжили оказывать весь спектр услуг (включая ИТ-услуги), либо их с большим удовольствием нанимали российские компании, - сказал Макаров. - Поэтому ни для российской ИТ-отрасли, ни для экономики в целом нет ничего критичного в запрете предоставления ИТ-услуг (и услуг консалтинга) со стороны компаний из ЕС и США".