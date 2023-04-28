Mercedes-Benz увеличил квартальную чистую прибыль на 12%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года германский автопроизводитель Mercedes-Benz Group AG увеличил чистую прибыль на 12% и подтвердил прогноз на весь текущий год.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 4,011 млрд евро против 3,586 млрд евро годом ранее.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) поднялась до 5,504 млрд евро по сравнению с 5,2 млрд евро, скорректированная EBIT - до 5,42 млрд евро с 5,3 млрд евро.

Выручка выросла на 7,6% и достигла 37,516 млрд евро против 34,858 млрд евро годом ранее.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, выросла на 8% - до 27,812 млрд евро, Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики - на 25%, до 4,615 млрд евро.

Доход подразделения Daimler Mobility, отвечающего за услуги по обеспечению мобильности, уменьшился на 2%, составив 6,639 млрд евро.

Реализация легковых автомобилей в первом квартале выросла на 3% - до 503 483 единиц. В том числе продажи электромобилей подскочили на 24% и достигли 91 698 штук.

Mercedes-Benz подтвердил прогноз, по которому в 2023 году его выручка останется на прошлогоднем уровне, а EBIT незначительно снизится.

Компания намерена выплатить за 2022 год дивиденды в размере 5,2 евро на акцию, как и годом ранее. Общий объем дивидендных выплат увеличится до 5,563 млрд евро с 5,349 млрд евро.

Рыночная стоимость Mercedes-Benz с начала текущего года выросла на 14,1% (почти до 75 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 13,5% за этот период.