Remy Cointreau нарастила выручку на 17,9% в прошедшем фингоду

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA увеличил выручку в прошедшем финансовом году на фоне роста цен и стабильных объемов продаж.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка с апреля 2022 года по март 2023 года выросла на 17,9% и составила 1,55 млрд евро по сравнению с 1,31 млрд евро за предыдущий фингод.

Органический рост выручки (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи бизнеса) составил 10,1%.

Продажи подразделения, выпускающего коньяк, в минувшем фингоду повысились на 16%, до 1,1 млрд евро. В органическом выражении продажи выросли на 7,6%.

Выручка от продажи другой алкогольной продукции составила 418,9 млн евро - на 25,7% больше аналогичного показателя предыдущего фингода. Органический рост показателя - 18,7%.

Реализация продукции партнерских брендов сократилась на 5,4%, до 29,6 млн евро (органическое снижение - 5,3%).

В первом полугодии текущего фингода компания ожидает резкого уменьшения выручки в связи с падением продаж в США и эффектом высокой базы сопоставления, однако прогнозирует уверенное восстановление во втором полугодии.

Remy Cointreau была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa и ликер Cointreau.

Капитализация Remy Cointreau за 12 месяцев сократилась на 13,8% и составляет сейчас 8,8 млрд евро.