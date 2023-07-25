Remy Cointreau сократил квартальную выручку на 37%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA сократил выручку на 37% в первом квартале финансового года (завершился в июне) из-за высокой сравнительной базы годом ранее.

Выручка компании в отчетный период составила 257,5 млн евро против 409,9 млн евро годом ранее. Органическое снижение показателя (без учета влияния слияний и поглощений, продажи активов и колебаний обменных курсов) составило 35% в годовом выражении.

Компания отметила, что падение выручки было вызвано нормализацией спроса на алкогольные напитки в США и существенным сокращением запасов коньяка в Штатах.

Продажи коньяка в минувшем финквартале упали на 44,7% в органическом выражении, до 155,1 млн евро. Выручка в сегменте крепкого алкоголя и ликеров снизилась на 11,4% в органическом выражении и составила 95 млн евро. Тем временем продажи партнерских брендов уменьшились на 4,6%, до 7,5 млн евро.

Remy Cointreau подтвердила финансовые прогнозы, предусматривающие резкое снижение выручки в первом финполугодии и активное восстановление во второй половине фингода.

Компания также ожидает негативного эффекта от изменения курса валют для выручки в размере 50-60 млн евро в текущем году, для операционной прибыли - 10-15 млн евро.

Акции Remy Cointreau дорожают на 5% в начале торгов в Париже во вторник. С начала года капитализация компании сократилась на 2,9% до примерно 7,17 млрд евро.

Remy Cointreau, контролируемая семьей Эриар Дюбрей, была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.