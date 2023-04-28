ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции на 2023 год до 4,5-6,5%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз по инфляции на 2023 год с 5-7% до 4,5-6,5%, по-прежнему ждет ее возращения к целевым 4% в 2024 году, говорится в релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Годовая инфляция существенно снизилась под влиянием эффекта высокой базы, составив 3,5% в марте (после 11% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля. Вместе с тем текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года и составляют около 4% в пересчете на год.

Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценкам ЦБ, пока преимущественно формируются ниже 4% в пересчете на год. Произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен, указывает Банк России.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне, демонстрируя разнонаправленную динамику. Так, в апреле инфляционные ожидания населения снизились, тогда как ценовые ожидания предприятий выросли.

При этом усилилась неоднородность тенденций в динамике ценовых ожиданий предприятий в отраслевом разрезе: с начала 2023 года их значимое снижение в сельском хозяйстве сопровождалось увеличением в розничной и оптовой торговле. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%, отметил ЦБ.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Во второй половине года он начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен лета 2022 года и увеличения с умеренных уровней устойчивого инфляционного давления.

В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.