ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Это уже пятая пауза после цикла из шести подряд снижений ставки, стартовавшего с "экстренной" отметки 20% (февраль 2022 г.), и третье заседание кряду, когда аналитики были практически единодушны в ожиданиях относительно исхода заседания.

"Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий", - сообщается в заявлении по итогам заседания.

Регулятор отмечает, что экономическая активность в стране растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России.

"Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России", - сообщает ЦБ РФ.

Сигнал по ДКП

В феврале, после нескольких подряд заявлений без направленного сигнала о будущей направленности ДКП, Банк России добавил к стандартной формальной фразе "ястребиную".

"При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор. В глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три ближайших заседания. Перед мартовским заседанием, на фоне публикации данных о снижении инфляционных ожиданий населения, некоторые эксперты допускали более мягкий сигнал в заявлении ЦБ, однако регулятор предпочел оставить сигнал неизменным.

Перед апрельским заседанием аналитики не ожидали изменений в риторике ЦБ. В итоге в заявлении от 28 апреля содержательная часть сигнала осталась неизменной, хотя формулировка стала сложнее.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

Апрельское заседание является опорным, ЦБ публикует обновленный среднесрочный макропрогноз. В 15:00 пройдет традиционная пресс-конференция председателя ЦБ.