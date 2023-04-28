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ЦБ улучшил прогноз для ВВП России в 2023 году до роста в 0,5%-2%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк России улучшил прогноз по динамике российского ВВП в 2023 году и теперь ожидает ее роста в базовом сценарии в пределах от 0,5% до 2%, говорится в пресс-релизе регулятора. Прежний прогноз предусматривал изменение ВВП от снижения на 1% до роста на 1%.

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"Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России, - отмечает ЦБ. - Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Расширение внутреннего спроса способствует улучшению деловых настроений, несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий".

При этом возможности расширения производства ограничены состоянием рынка труда, добавил регулятор.

"Безработица вновь обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат", - говорится в пресс-релизе

В условиях перестройки экономики продолжает меняться структура совокупного спроса, продолжает ЦБ. Потребительский спрос продолжает восстанавливаться, но пока остается умеренным. "При этом в целом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса, в том числе за счет расширения государственных инвестиций", - отмечает регулятор.

"С учетом новых данных по динамике экономической активности и продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП в 2023 году составит 0,5-2,0% и 0,5-2,5% в 2024 году. Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5-2,5%", - говорится в пресс-релизе.

28 апреля ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 7,5% годовых.

Банк России
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