В ЦБ РФ выразили обеспокоенность ростом нерыночных схем в ипотечной сфере

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Центральный банк следит за появлением новых нерыночных схем на рынке ипотеки, если они будут множиться, регулятор не исключает внесения соответствующих законодательных изменений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается разных схем застройщиков, вы абсолютно правы, появились новые схемы, по кэшбэкам, пока они единичные, но мы здесь готовы принимать меры регулирования, так же, как и по ипотеке от застройщика. Видим риски, но в принципе хотела сказать, что нас, конечно, очень беспокоит то, что такие схемы множатся. Одна схема закрывается, появляется другая. Можно действовать мерами регулирования, как мы собираемся действовать, но если эти схемы будут множиться, мы будем настаивать на том, чтобы в законодательство были внесены изменения, по которым средства населения через проекты с долевым участием были бы только по стандартным схемам, описанным в законодательстве, без никаких отклонений", - сказала она.

Глава ЦБ добавила, что способы обхода через эти схемы в конечном счете несут риски для заемщика.

Набиуллина также указала, что ЦБ беспокоит качество ипотечных кредитов. "На первичном рынке доля кредитов заемщикам с первоначальным взносом меньше 20% достигла 69%. А первоначальный взнос - это показатель надежности заемщика. Поэтому мы будем очень аккуратно смотреть и при необходимости применять меры макропруденциального регулирования, чтобы соответствующее качество кредитов обеспечивалось, иначе это может закончиться проблемами заемщиков, социальными проблемами", - заявила она.

ЦБ с 1 декабря 2022 года ужесточил регулирование ипотеки с низким первоначальным взносом, выданной на покупку новостроек. Банк России также анонсировал, что повысит резервы по ипотеке от застройщика с экстремально низкими ставками, ужесточение затронет кредиты, выдаваемые и в рамках госпрограмм.