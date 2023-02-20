Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЦБ с 1 мая повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России с 1 мая в целях ограничения рисков заемщиков и банков повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста ипотеки, однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам" - заявил Банк России.

В случае если использование рискованных схем в ипотеке прекратится, а стандарты кредитования улучшатся, ЦБ будет готов рассмотреть снижение уровня надбавок.

Проблемы на рынке ипотеки

ЦБ отмечает сохранение высоких темпов роста в сегменте жилищного кредитования: в январе из-за сезонного замедления кредитования прирост составил 0,6% против 3,3% в декабре прошлого года. Приведенный к годовому выражению рост задолженности за последние три месяца составляет 25,7%.

Динамичный рост ипотеки сопровождается существенным ухудшением стандартов кредитования: основные показатели риска достигли своих рекордных значений с начала наблюдения, указывает ЦБ.

Доля предоставленных в четвертом квартале 2022 года ипотечных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% достигла 44% (36% в третьем квартале 2022 года). Это превышает аналогичный показатель в необеспеченном потребительском кредитовании, хотя традиционно заемщики в ипотеке характеризовались гораздо более низким уровнем долговой нагрузки. Также растет доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%): с 48% в третьем квартале до 53% в четвертом квартале. На первичном рынке жилья доля кредитов с низким первоначальным взносом достигла 69%.

Помимо ухудшения стандартов кредитования, для рынка ДДУ (финансирование по договору долевого участия) по-прежнему характерно массовое распространение совместных программ банков и застройщиков, которые предполагают завышение уровня цен на жилье относительно приобретения того же объекта недвижимости без кредита. В декабре средний уровень ставки на первичном рынке составил лишь 3,5%, тогда как ставка по государственной программе льготной ипотеки равнялась 7%. Для компенсации банкам выпадающих процентных доходов по ипотечным кредитам цены жилья на первичном рынке по ипотечным сделкам в рамках программ банков и застройщиков были завышены на 20-30%. Разницу между завышенной и рыночной ценой квартиры застройщики выплачивают ипотечному банку. В результате при первоначальном взносе по договору в размере 30% соотношение величины кредита и реальной стоимости залога (LTV) составляет 90-100%, а при первоначальном взносе 20% этот показатель достигает 100-115%.

Распространение совместных программ банков и застройщиков привело к общему подорожанию жилья на первичном рынке и увеличило разрыв в ценах со вторичным рынком. По данным Росстата, на конец 2022 года он достиг максимального уровня - 30%. В отдельных регионах разница еще больше: например, в Московской области на конец 2022 года - 55%. Если заемщик захочет продать квартиру, он может столкнуться с потерями, поскольку на вторичном рынке цены ниже, и стоимости квартиры может оказаться недостаточно для покрытия долга по ипотеке, кроме того, будет потерян первоначальный взнос. Возрастают риски банков по ипотечным кредитам, предоставленным на первичном рынке, поскольку в случае дефолта заемщика невозможно будет продать квартиру по ценам первичного рынка.

Меры ЦБ

ЦБ, чтобы ограничить риски заемщиков и банков, с 1 мая устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки.

В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья.

Также с 1 мая 2023 года устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью. Учитывая, что для вторичного рынка завышение стоимости жилья характерно в гораздо меньшей степени, надбавки повышаются только по кредитам с LTV от 85% до 90% дифференцированно в зависимости от уровня ПДН. Повышение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, в частности рост доли кредитов с высоким ПДН.

В рамках надзорной деятельности Банк России будет отслеживать корректность оценки банками стоимости залога жилой недвижимости по ипотечным кредитам для расчета показателя LTV.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат оценил спад ВВП РФ в 2022 году в 2,1%

Росстат оценил спад ВВП РФ в 2022 году в 2,1%

Евразийский банк развития продал Национальный резервный банк

Росстат 20 февраля опубликует первую оценку динамики ВВП РФ в 2022 году

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ

Ижевский завод "АвтоВАЗа" отразил 3,6 млрд рублей убытка за 2022 год

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей

Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });