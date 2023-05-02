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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Австралийский ЦБ неожиданно поднял базовую ставку до 3,85%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,85% годовых.

Это решение стало неожиданностью для аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу, который приводит Trading Economics, рынок ожидал сохранения ставки на прежнем уровне.

В апреле австралийский ЦБ не стал менять ставку, сделав паузу в цикле ужесточения политики. Статданные за первый квартал показали замедление темпов инфляции в Австралии до 7% с 7,8% в четвертом квартале 2022 года, и эксперты рассчитывали, что RBA откажется от дальнейшего ужесточения политики.

Однако, по мнению руководителей австралийского ЦБ, инфляция все еще слишком высока, чтобы можно было прекратить подъем ставки.

"Инфляция в Австралии прошла пик, однако 7% - это по-прежнему слишком высокий показатель, и потребуется время, чтобы он вернулся к целевому уровню", - заявил во вторник глава RBA Филип Лоу.

С мая прошлого года это уже 11-е увеличение стоимости кредитования, суммарно ставка была поднята на 375 б.п.

Резервный банк Австралии Австралия
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