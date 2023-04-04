Австралийский ЦБ сохранил ставку на максимальных с мая 2012 года 3,6%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевую процентную ставку на заседании во вторник, сохранив ее на уровне 3,6% годовых, что является максимумом с мая 2012 года.

Глава RBA Филип Лоу предупредил, что ЦБ готов возобновить повышение ставки в случае необходимости.

"Совет управляющих RBA полагает, что может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики для возврата инфляции к целевому показателю Центробанка, - говорится в заявлении Лоу на сайте RBA. - Сегодняшнее решение о сохранении прежнего уровня ставки дает нам время для оценки состояния экономики и ее перспектив в условиях серьезной неопределенности".

С мая прошлого года суммарно ставка была поднята на 350 б.п.

Инфляция в Австралии в феврале составила 6,8% в годовом выражении, замедлившись с декабрьского пика в 8,4%. Мартовские данные по инфляции будут опубликованы 26 апреля.

Целевой показатель RBA для инфляции составляет 2-3%.