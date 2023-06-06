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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:37

Австралийский ЦБ неожиданно поднял базовую ставку до 4,1%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,1% годовых. Это максимальный уровень с начала 2012 года, отмечает MarketWatch.

Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых ожидало сохранения ставки на уровне 3,85% годовых, сообщает Trading Economics.

На предыдущем заседании RBA поднял стоимость заимствований также на 25 б.п. С мая прошлого года австралийский ЦБ увеличил ставку двенадцать раз, суммарно она была поднята на 400 б.п.

"Некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может потребоваться для обеспечения того, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в разумные сроки, но это будет зависеть от того, как будут развиваться ситуация в экономике и [меняться] инфляция", - заявил 6 июня глава RBA Филип Лоу.

Потребительские цены в стране в первом квартале выросли на 7%, что, по словам руководителя ЦБ, является слишком высоким уровнем.

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