"ЛУКОЙЛ" в 2022 году увеличил добычу углеводородов без учета Западной Курны-2 на 7%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов "ЛУКОЙЛом" в 2022 году составила 2,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых 76% - жидкие углеводороды, а 24% - природный и попутный нефтяной газ (ПНГ). Добыча без учета проекта Западная Курна-2 выросла на 7%, сообщила компания.

Без учета приобретений рост добычи составил 3,4% по сравнению с 2021 годом.

Добыча нефти с газовым конденсатом за 2022 год без учета проекта Западная Курна-2 составила 85 млн т, что на 7,1% выше уровня 2021 года. Динамика добычи нефти на территории России и по некоторым международным проектам была обусловлена параметрами соглашения ОПЕК+, а также приобретением в 2022 году долей в добывающих активах в России, Азербайджане и Мексике.

На территории России в 2022 году "ЛУКОЙЛ" добыл 81 млн т нефти и газового конденсата, что на 6,6% выше уровня 2021 года. "Это составляет 15,1% от общероссийского объема добычи в соответствии с данными Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса", - отмечает НК.

"В отчетном году наблюдался запланированный рост добычи на приоритетных проектах. В частности, продолжился рост добычи нефти на месторождениях с низкопроницаемыми коллекторами в Западной Сибири, а также на лицензионных участках, перешедших на режим налога на дополнительный доход (НДД) в 2019 году. В течение 2022 года начата добыча нефти на 3 новых месторождениях в Поволжье и Предуралье", - говорится в отчете "ЛУКОЙЛа".

Добыча нефти с газовым конденсатом по международным проектам без учета проекта Западная Курна-2 составила 4 млн т, увеличившись на 17,2% по сравнению с уровнем 2021 года в основном вследствие приобретения в 2022 году доли в проекте Блок 4 в Мексике и увеличения доли в проекте Шах-Дениз в Азербайджане. Без учета приобретений добыча выросла на 0,7%. Сдерживающее влияние на рост добычи оказал эффект соглашений о разделе продукции при возросших ценах на нефть и газ в 2022 году.

Добыча газа в 2022 году составила 34,6 млрд куб. м, что на 7,6% выше уровня предыдущего года. Добыча газа в России в 2022 году составила 17,7 млрд куб. м, что на 10% выше уровня 2021 года в связи с приобретением добывающих активов в Западной Сибири. По международным проектам добыча газа выросла на 5,2% и составила 16,9 млрд куб. м. вследствие приобретения в 2022 году доли в проекте Блок 4 в Мексике и увеличения доли в проекте Шах-Дениз в Азербайджане.