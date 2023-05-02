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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в I квартале снизилась почти на 22%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в I квартале 2023 года составила 104,287 млрд рублей, что почти на 22% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка снизилась на 37% - до 455,83 млрд рублей. Себестоимость упала почти на 42%, до 309,636 млрд рублей, валовая прибыль - на 23%, до 146,194 млрд рублей, прибыль от продаж - на 28%, до 110,778 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 20%, до 128,617 млрд рублей.

ЛУКОЙЛ
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