"ЛУКОЙЛ" в 2022 году увеличил переработку нефти на 11,3%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ "ЛУКОЙЛа" в 2022 году выросла на 11,3% по сравнению с 2021 годом, до 70,1 млн тонн, говорится в материалах компании.

Рост объемов переработки обусловлен, в основном, максимальной загрузкой зарубежных НПЗ группы в связи с рекордно высокой маржой переработки. Объем переработки в отчетном году составил 82% от объема добычи нефти компании. На российские НПЗ пришлось 63% суммарных объемов переработки, уточняет НК.

В 2022 году на Нижегородском НПЗ компания запустила комплекс переработки нефтяных остатков мощностью по сырью 2,1 млн т в год, на Волгоградском НПЗ завершен проект реконструкции технологической установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 мощностью 3,5 млн т в год и установки селективной очистки масел мощностью 300 тысяч т в год.