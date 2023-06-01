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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Роструд отметил рост на 40% числа вакансий в ресторанном и туристическом бизнесе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В 2023 году число вакансий в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе, по данным портала "Работа России", увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Роструда.

Всего на портале в этих сферах размещено более 23 тысяч вакансий.

"Сейчас со стороны государства идет активная поддержка развития внутреннего туризма, что способствует увеличению числа рабочих мест в этой отрасли экономики. Мы также отмечаем рост числа вакансий, размещаемых на портале "Работа России" в этой сфере", - сказал через пресс-службу замруководителя Роструда Ян Талбацкий.

Роструд Ян Талбацкий
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