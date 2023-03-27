Новый завод Ford в США будет выпускать 500 тыс. электромобилей в год

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Новый завод американской Ford Motor будет выпускать 500 тыс. электромобилей в год после выхода на полную мощность, говорится в сообщении компании.

Производственный комплекс BlueOval City строится рядом с Мемфисом (штат Теннесси) и обойдется Ford и ее южнокорейскому партнеру - производителю аккумуляторов SK On Co. - в $5,6 млрд.

BlueOval City начнет работу в 2025 году и будет выпускать грузовые электромобили нового поколения и аккумуляторы. О другой продукции пока не сообщается.

В 2026 году Ford рассчитывает располагать мощностями по производству 2 млн электромобилей в год и обеспечить рентабельность по EBIT соответствующего сегмента на уровне 8%.

По итогам 2022 года сегмент электромобилей получил убыток в размере $2,1 млрд. В 2023 году ожидается убыток в размере $3 млрд.

Котировки акций Ford на открытии торгов в понедельник практически не меняются. Индекс Standard & Poor's 500 растет на 0,5%.