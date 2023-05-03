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BNP Paribas увеличил квартальную чистую прибыль в 2,4 раза за счет продажи активов в США

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года BNP Paribas SA, крупнейший банк Франции по объему активов, увеличил чистую прибыль в 2,4 раза благодаря продаже американского подразделения Bank of the West.

Чистая прибыль банка в январе-марте составила 4,43 млрд евро против 1,84 млрд евро годом ранее.

Выручка банка повысилась на 1,4% в годовом выражении, до 12,03 млрд евро.

Прибыль после уплаты налогов и без учета единовременных факторов составила 2,845 млрд евро.

Объем депозитов клиентов на счетах в банке увеличился за минувший год на 4% и составил 216 млрд евро на конец первого квартала. Приток средств в подразделение по управлению активами составил 4,4 млрд евро.

Достаточность капитала банка первого порядка (Tier 1) на конец первого квартала составляла 13,6% против 12,3% тремя месяцами ранее.

С начала года капитализация BNP Paribas выросла на 7%, до 72,27 млрд евро.

BNP Paribas США Франция Bank of the West
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