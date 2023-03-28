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Власти Франции провели обыски в крупных банках в связи с налоговым скандалом

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники французской прокуратуры во вторник провели обыски в офисах пяти крупных банков в связи с подозрениями в налоговом мошенничестве, сообщает MarketWatch.

Прокуратура подтвердила ранее появившуюся в издании Le Monde информацию об обысках в офисах HSBC Holdings, Natixis, Societe Generale, BNP Paribas и Exane (дочерняя компания BNP).

В проверках приняли участие представители прокуратуры Германии. В прошлом месяце немецкие правоохранительные органы провели обыски в домах более десятка сотрудников HSBC в рамках аналогичной проверки.

Власти подозревают банки в участии в мошеннической схеме, при которой владельцы акций передавали их в дату выплаты дивидендов другим лицам, имеющим право на более значительный налоговый возврат с налога на дивиденды. Затем акции возвращались, а полученные доходы делились между участниками схемы.

Акции SocGen в ходе торгов во вторник дешевеют на 2,6%, BNP - на 1,5%, HSBC - на 0,8%.

BNP Paribas HSBC Societe Generale Франция Exane Natixis
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