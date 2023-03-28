Пять французских банков заподозрили в налоговом мошенничестве

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Во Франции ведется расследование против пяти банков, которые подозреваются в налоговом мошенничестве, сообщила газета Le Figaro.

По данным издания, в операции участвуют 150 следователей министерства экономики и финансов Франции, 16 французских и шесть немецких представителей судебных органов.

В пяти французских банках в Париже и пригородном деловом квартале Ла-Дефанс во вторник проводится обыски в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов, сообщила национальная финансовая прокуратура (PNF), на которую ссылается Le Figaro.

Операции идут в рамках предварительных расследований, возбужденных 16-17 декабря 2021 года, в Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочерняя компания BNP), Natixis и HSBC. СМИ в 2018 году оценили налоговое мошенничество в 55 млрд евро, а в 2021 году увеличили свою оценку до 140 млрд евро.

Речь идет об уклонении от налогов на дивиденды, которые должны оплачиваться иностранными держателями акций французских компаний, зарегистрированных на бирже. Чтобы воспользоваться такой схемой, владельцы акций, мелкие вкладчики или крупные инвестиционные фонды доверяли ценные бумаги банку во время сбора налогов, тем самым избегая налогообложения. Банки, как полагает следствие, играли посредническую роль, взимая комиссию с держателей акций.