Аналитики считают, что апрельская корректировка демпфера сохранила маржу переработки

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Скорректированные параметры топливного демпфера позволили переработчикам фактически сохранить маржу. Выплаты нефтяным компаниями из бюджета в апреле составили 100 млрд рублей (в марте - 96,7 млрд рублей), экономия бюджета оценивается в 26,5 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" консультант исследовательской группы "Петромаркет" Мария Арье.

"По нашим оценкам, в апреле текущего года производители моторных топлив в качестве демпфирующей надбавки за поставку на внутренний рынок автобензина и дизельного топлива получат порядка 100 млрд рублей. Вступившие в силу с 1 апреля корректировки формул расчета демпфирующих надбавок позволили федеральному бюджету сэкономить примерно 26,5 млрд рублей. При этом сокращение выплат по демпферу не критично сказалось на прибыльности НПЗ: на данный момент чистая маржа переработки оценивается на уровне 11-12 тысяч рублей/т, что всего на 1 тысячу рублей/т ниже значения величины, рассчитанной при "старых" формулах демпфирующих надбавок", - сказала она.

Как сообщалось, с 1 апреля вступил в силу скорректированный демпфер по бензинам и ДТ - увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также введён ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель.

Апрельская корректировка демпфера произошла на фоне стабильно высоких выплат из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу: в январе-марте 2023 года такие выплаты составили 253,3 млрд рублей против 351,6 млрд рублей в соответствующем периоде предыдущего года.

Между тем, еще в середине апреля стало понятно, что корректировка демпфера не дает серьезной экономии бюджета, в связи с чем поползли слухи о более радикальном изменении параметров этого механизма. На минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что топливный демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и чтобы исправить эту ситуацию Минфин предлагает снизить демпфер в два раза, начиная с июля 2023 года по июль 2024 года. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30 млрд рублей в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе важно будет контролировать, чтобы после изменений демпфера не было попыток повышать цены на нефтепродукты.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.