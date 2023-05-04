Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Минэнерго не ждет роста розничных цен на топливо выше инфляции и после коррекции демпфера

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рост розничных цен на нефтепродукты в течение года останется в пределах инфляции, несмотря на очередную корректировку топливного демпфера, намеченную с июля 2023 года. Такое мнение высказал журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Мы полагаем, что при скорректированном демпфере розничные цены на топливо не превысят показателей инфляции", - сказал он.

C 1 апреля вступил в силу скорректированный демпфер - увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также введён ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель.

Апрельская корректировка произошла на фоне стабильно высоких выплат из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу: в январе-марте 2023 года они составили 253,3 млрд рублей против 351,6 млрд рублей в соответствующем периоде предыдущего года.

Еще в середине апреля стало понятно, что корректировка демпфера не дает серьезной экономии бюджета, в связи с чем поползли слухи о более радикальном изменении параметров этого механизма. На минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что топливный демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и, чтобы исправить эту ситуацию, Минфин предлагает снизить его в два раза, начиная с июля 2023 года по июль 2024 года. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе важно будет контролировать, чтобы после изменений демпфера не было попыток повышать цены на нефтепродукты.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Минэнерго Николай Шульгинов Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Moеt Hennessy сменил руководство еще одной "дочки" в России

Цены на газ в Европе падают в период между отоплением и кондиционированием

Цены на газ в Европе падают в период между отоплением и кондиционированием

Американский OFAC выдал разрешение на продажу "Вымпелкома"

Цена Brent поднялась до $72,9 после падения до минимума с конца 2021 г. накануне

Цена Brent поднялась до $72,9 после падения до минимума с конца 2021 г. накануне

VEON в I квартале сократил выручку на 8,7%, EBITDA - на 13,5%

ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов

ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов

Новым президентом Всемирного банка станет экс-глава Mastercard Аджай Банга

Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ в марте на уровне 1,1%

Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ в марте на уровне 1,1%

Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с конца марта

Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с конца марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });