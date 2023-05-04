Минэнерго не ждет роста розничных цен на топливо выше инфляции и после коррекции демпфера

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Рост розничных цен на нефтепродукты в течение года останется в пределах инфляции, несмотря на очередную корректировку топливного демпфера, намеченную с июля 2023 года. Такое мнение высказал журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Мы полагаем, что при скорректированном демпфере розничные цены на топливо не превысят показателей инфляции", - сказал он.

C 1 апреля вступил в силу скорректированный демпфер - увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также введён ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель.

Апрельская корректировка произошла на фоне стабильно высоких выплат из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу: в январе-марте 2023 года они составили 253,3 млрд рублей против 351,6 млрд рублей в соответствующем периоде предыдущего года.

Еще в середине апреля стало понятно, что корректировка демпфера не дает серьезной экономии бюджета, в связи с чем поползли слухи о более радикальном изменении параметров этого механизма. На минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что топливный демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, и, чтобы исправить эту ситуацию, Минфин предлагает снизить его в два раза, начиная с июля 2023 года по июль 2024 года. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд рублей в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе важно будет контролировать, чтобы после изменений демпфера не было попыток повышать цены на нефтепродукты.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.