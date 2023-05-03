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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Владелец KFC и Pizza Hut увеличил выручку в I квартале лучше прогноза

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. увеличил выручку на 6%, в частности, благодаря скачку онлайн-продаж.

В январе-марте выручка компании составила $1,65 млрд по сравнению с $1,55 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,62 млрд.

Чистая прибыль Yum! в отчетном периоде уменьшилась на 25%, до $300 млн с $399 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию опустилась до $1,05 с $1,36.

Результат включает в себя нереализованные убытки от инвестиций в размере $0,07 на акцию. Изменения валютных курсов сократили чистую прибыль Yum! на $0,08 на акцию.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,06 на акцию, оказавшись хуже консенсус-прогноза рынка в $1,13 на акцию.

Продажи ресторанов Yum! без учета курсовых разниц выросли в первом квартале на 11%. В том числе продажи ресторанов быстрого питания KFC увеличились на 11%, заведений мексиканской кухни Taco Bell - на 12%, сети пиццерий Pizza Hut - на 10%.

Сопоставимые продажи увеличились на 13%, онлайн-заказы достигли рекорда, составив около $7 млрд.

Yum! 17 апреля завершила продажу российских операций. Компания не включает в отчеты данные по России со второго квартала 2022 года.

С начала 2023 года капитализация Yum! выросла на 12%.

Yum! Brands - крупнейшая в мире ресторанная компания по числу предприятий. Ей принадлежат свыше 55 тысяч ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell - мировые лидеры в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.

Yum Brands KFC Pizza Hut США
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