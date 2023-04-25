Покупатель активов KFC в России договорился о ребрендинге в Rostic's с 2/3 ресторанов сети

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Смарт Сервис", покупатель российских активов KFC, договорилась с владельцами 2/3 ресторанов сети о переходе на бренд Rostic's, сообщил на пресс-конференции совладелец "Смарт Сервиса" Константин Котов.

"Сейчас достигнуто соглашение о переводе (на бренд Rostic's - ИФ) 2/3 системы. То есть из 1100 ресторанов устно мы договорились примерно с 700", - сказал он.

Он не назвал регионы и сроки ребрендинга этих ресторанов.

В целом компания планирует перевести под бренд Rostic's все рестораны сети за полтора года. Котов отметил, что если кто-то из франчайзи не захочет перейти под бренд Rostic's, они смогут продолжить работу как KFC, но открывать новые рестораны под старым брендом уже не смогут.

"В целом с партнерами идет разговор конструктивный. То есть, скорее, обсуждается не то, надо или не надо (переходить на новый бренд - ИФ), а обсуждается, как это сделать, скорость и поэтапность - что важнее в первую очередь запускать", - сказал Котов.

Он также сообщил, что в течение пяти лет компания рассчитывает открыть около 1 тысячи новых ресторанов.

В середине апреля Yum! Brands, Inc. сообщила о продаже KFC в России компании "Смарт Сервис Лтд".

В рамках сделки стороны договорились, что "Смарт Сервис" проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в "Rostic's". Речь идет о более 100 ресторанов, также "Смарт Сервис" ответственна за ребрендинг других франчайзи в РФ.

На сегодня сеть насчитывает 1100 ресторанов, 66 из которых - корпоративные.